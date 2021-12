Ivete Sangalo e Neojiba interpretam canções de Gil e Caetano

O motivo que uniu a cantora Ivete Sangalo e a Orquestra Juvenil da Bahia (Neojiba) é mais do que louvável. O time musical sobe ao palco da Arena Fonte Nova na noite desta sexta-feira, 18,, às 21 horas, para apresentar um repertório que homenageia os 50 anos de trajetória dos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil.



No entanto, o que mobilizou essa junção é o que importa: toda a renda obtida com os ingressos será revertida para reformar o Hospital Martagão Gesteira, única entidade na Bahia que atende gratuitamente milhares de crianças em diversas especialidades médicas.

Ivete diz que essa iniciativa cria uma corrente solidária. Segundo ela, a proposta para realizar uma ação em prol do Martagão Gesteira veio de Aline Peixoto, presidente das Voluntárias Sociais da Bahia e primeira dama do Estado.



"Foi aí que pensei em realizarmos um show grandioso. O sentido imediato dessa ação é a reforma do hospital. Estamos todos na luta para que a venda dos ingressos seja bem sucedida. Em meio à crise econômica, jogamos pesado para mobilizar as pessoas", afirma Ivete.



Ela ressalta o papel dos seus fãs espalhados pelo Brasil e também no mundo. "Pessoas de Portugal e Argentina estão comprando os ingressos só para ajudar. Eu não conseguiria fazer uma movimentação dessa sem a ajuda dos fãs".

Time engajado

O evento será iniciado, às 19h30, pelo baiano Luís Miranda. O ator apresentará três esquetes do seu espetáculo Sete Conto. Além disso, três participações especiais estão confirmadas: os cantores Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Preta Gil.

Sobre o repertório, Ivete diz que ele foi planejado acompanhando a sequência cronológica dos 50 anos de carreira da dupla Gil e Caetano. Portanto, estão incluídos sucessos de todas as fases musicais dos homenageados, como Tieta, Leãozinho, Luz do Sol, Lamento Sertanejo, Panis Et Circenses, A Novidade, Palco e Você é Linda.

"Foi muito emocionante o processo de construção do repertório. Escolhemos contemplar só as canções lado A dos meninos. Só tem música de arrombar o cano".

A abertura do show, no entanto, traz uma única música que escapa da produção artística dos baianos. O músico Luciano Calazans compôs a peça instrumental Zamuris em homenagem aos fãs de Ivete. Além disso, ele assina os novos arranjos das canções do set list.

Helder Passinho Jr. será o maestro regente da Orquestra Juvenil da Bahia, principal formação do Neojiba. Ele conta que 75 jovens músicos estarão no palco e antecipa que 50 crianças do coral infantil do núcleo participarão de Oração Ao Tempo. "Por se tratar de um evento que beneficia crianças é tudo mais emocionante para eles", destaca.

adblock ativo