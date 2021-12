Ivete Sangalo e Claudia Leitte concorrem a prêmio internacional

As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte são finalistas da premiação italiana "Latin Music Italian Awards 2017", que elege os destaques da música latina por meio do voto popular.

As artistas concorrem na categoria "Best Brazilian Artist of the Year". Elas irão disputar o prêmio com Anitta, Pabllo Vittar, Ludmilla, Nego do Borel, Lexa e Kevinho Mc.

Além da categoria de melhor artista brasileiro, Claudia também concorre na categoria "Best Latin Concert in Italy of The Year", correspondente aos artistas com os melhores shows feitos na Itália.

A artista brasileira com mais indicações na premiação é Anitta, participando das categorias "Best Brazilian Artist of the Year", "Best Latin Female Video of The Year" e "Best Latin #InstaVip".

O público tem até o dia 10 de dezembro para votar no site da premiação.

