Ivete Sangalo divulga clipe de "Amor que não sai"

Ivete Sangalo acaba de divulgar o clipe completo de "Amor que não sai". A música faz parte do repertório o CD e DVD "Multishow ao vivo - Ivete Sangalo 20 anos", que chega as lojas no dia 6 de maio.

A gravação do DVD ocorreu em Salvador, na Arena Fonte Nova, em dezembro do ano passado. O show foi o primeiro a ser realizado no espaço.

