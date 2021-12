Ivete Sangalo divulga capa do novo DVD

A cantora Ivete Sangalo divulgou, nesta quinta-feira, 30, a capa do seu mais novo DVD, que foi gravado em Trancoso e recebeu o título "Ivete Sangalo Acústico em Trancoso". A previsão de lançamento é para o final de julho.

Na legenda da imagem, Ivete diz estar muito feliz com o resultado final do novo trabalho. O álbum vai contar com 25 faixas, além de versão CD duplo.

Após a publicação, fãs da cantora elogiaram a capa: "Aí mds olhos cheios aqui, quanta perfeição, coisa mais lindaaaa", escreveu uma; "Ficou lindaaa! Ja quero o Dvd logo", disse outra; "Puro luxo como sempre!!! I LOVE YOU", concluiu um terceiro.

Estou apaixonada por essa capa e por esse DVD! Pra vcs sentirem o gostinho do que vem por aí!🙏🏻💦 Uma foto publicada por Veveta (@ivetesangalo) em Jun 30, 2016 às 11:59 PDT

