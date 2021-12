Ivete Sangalo abre mão de cachê no prêmio da MPB, diz colunista

A cantora Ivete Sangalo abre mão de cachê para cantar no 28° Prêmio de Música Brasileira em homenagem a Ney Matogrosso, segundo o colunista Ancelmo Góis, do Jornal O Globo.

O show vai acontecer no dia 19 de julho, no Teatro Municipal do Rio. Ivete irá interpretar a canção "Sangue Latino", que fez sucesso na voz de Ney Matogrosso com o grupo Secos & Molhados.

O evento está sem patrocínio este ano e tem recebido ajuda de vários artistas para que o show não pare.

adblock ativo