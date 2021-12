Ivete receberá R$ 1,5 mi para cantar em festa de Réveillon

O Réveillon de Ivete Sangalo será bem gordinho e fora da Bahia. De acordo com o jornal "Extra", a baiana vai receber R$ 1,5 milhão para cantar num hotel de luxo em Fortaleza (CE). Parte do valor será pago pela organização do evento e o restante pelo patrocinador.

Com este cachê, Ivete deve ser a artista mais bem paga para se apresentar no Ano Novo. Ela alcançou este feito em 2014, quando também faturou R$ 1,4 milhão. Já em 2015, Ivete fez a festa da Virada no Comércio, em Salvador. O valor do cachê, por aqui, não foi divulgado.

