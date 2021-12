Ivete publica foto de gravação de coreografia com Claudia Leitte

A cantora Ivete Sangalo publicou nas redes sociais uma foto que mostra a gravação da coreografia da música "Lambada (Corpo Molinho)" com Claudia Leitte. A gravação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 6, em Salvador.

Na postagem, a cantora Ivete aparece com a mão na barriga de Claudia Leitte que está grávida de 3 meses. "Uma mamãe linda dessa bicho!!!! @claudialeitte que delícia a gente gravando essa coreografia. Ficou demais", disse.

A coreografia contou também com as participações da atriz Dani Calabresa e do dançarino Just Neto. Em resposta, a cantora Cláudia Leitte retribuiu o carinho de Ivete.

"@ivetesangalo Sempre foi lindo! Desde o desejo, passeando pela música, culminando naquele show MARAVILHOSO que você fez, que vibe! É muito natural que esses encontros sejam assim, mágicos! Que festa massa essa que a gente faz, viu? Obrigada... E VOLTE SEMPRE, estrela linda!, escreveu Claudia Leitte.

Duas horas antes, Claudia postou uma brincadeira com Ivete durante as gravações da coreografia. No vídeo, as duas cantoras aparecem prontas para um selfie. Após um tempo, Claudia Leite mostra que esta filmando e as duas caem em risadas.

