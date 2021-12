Ivete participa de coletiva para falar sobre novo disco

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 9, em um hotel em São Paulo, a cantora Ivete Sangalo falou sobre o lançamento do seu novo disco "Real fantasia", cujas cópias chegam às lojas já nesta quarta-feira, 10.

Com uma pegada latina, o disco reúne um mix de axé, baladas, samba reggae e pop, e terá uma tiragem de 80 mil cópias. São 14 faixas, duas delas extras: "Me Levem Embora", tema da novela Gabriela, da TV Globo, e "Eu nunca Amei Alguém Como Te Amei", da novela Fina Estampa."É um disco com ritmos que gosto muito de fazer, especialmente os latinos", comentou a cantora.

O disco ainda traz duas músicas escritas pela própria cantora: "Só nós dois" e "Só num sonho". "Real fantasia" já está em pré-venda no site da gravadora da artista. Confira.

Parceria - A novidade é a parceria com a cantora Shakira, muito elogiada pela baiana durante a entrevista. Ivete confessou que a ideia de fazer um trabalho conjunto com a amiga já vinha desde antes. Mas o fato de serem de gravadoras diferentes foi um empecilho. "Tem todos aqueles trâmites. Gravamos como se fosse as escondidas. Era um segredinho para ter assunto. No final das contas, ficou lindo", elogiou.

A cantora também falou sobre a participação e o final das gravações da novela "Gabriela", onde interpreta a personagem Maria Machadão, e se emocionou. Ivete contou que gostou de ser atriz e que pretende continuar na carreira.

A baiana também aproveitou a oportunidade falar sobre sua atual forma física, após a maternidade. "Agora tô magrinha e gostosa", comentou ela, mas agora tem aquela coisa de não ter que usar as faixas. Queimei minhas faixas, tudo", comentou.

