Ivete liga para Xuxa, Preta e Anitta durante show; veja

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu os fãs durante um show realizado em São Paulo, neste fim de semana. Ao lado de Gominho, a baiana pegou o celular e começou a ligar para alguns de seus amigos famosos. A escolhida para inaugurar a brincadeira foi Xuxa, que não atendeu o telefonema. "Ela deve estar dormindo" disse Ivete, quando já passava das 3h da manhã.

O alvo seguinte foi Preta Gil, que também não atendeu. Thiaguinho e o humorista Paulo Gustavo também foram lembrados por Veveta, mas o celular deles estava na caixa.

Ivete não desistiu e, em sua última tentativa, conseguiu falar com Anitta, que se mostrou surpresa com a ligação. "O que é isso? Onde você está hoje?", quis saber a carioca.

"Estou em São Paulo e você onde está?", perguntou Ivete, colocando o celular no viva-voz, com o microfone próximo, para que todos ouvissem. "Estou no Rio vou entrar no palco agora. Quero você cantando 'Bang'", pediu Anitta.

Em seguida, Ivete pediu para Anitta ficar no telefone enquanto ela cantava o hit da funkeira. Veja o vídeo:

Da Redação

