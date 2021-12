Ivete lança nova música durante show em Morro de São Paulo

A cantora Ivete Sangalo lançou uma nova música, intitulado "Não Para", durante show neste sábado, 3, no San Island Weekend, evento da San Sebastian em Morro de São Paulo, em Cairu (BA). A canção é uma mistura de arrocha com música elétrica.

Durante a apresentação, ela sensualizou e brincou com o público. Ele usou um body branco com detalhes prateado e uma faixa nas cores do arco-íris, em referência ao evento que era voltado para o público LGBT.

"Desenhei esse figurino especialmente para a ocasião!", disse a baiana em seu Instagram.

