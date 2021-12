Após lançar o seu clipe 'À Vontade', no qual faz dueto com o cantor Wesley Safadão, Ivete Sangalo agora grava com o cantor Mc Livinho. Em seu Instagram, a cantora compartilhou uma foto com o Mc. "Já já a gente conta! @mc_livinho ! treta", disse Ivete. Já o cantor deixou os fãs curiosos com a legenda da sua foto. "So aguarda", afirmou ele.

De acordo o jornal O Extra, eles gravaram as músicas “Cheia de Marra” e “Tudo de bom”, na tarde desta segunda-feira, 14, em São Paulo.

Da Redação Ivete grava com Mc Livinho e faz mistério nas redes sociais

