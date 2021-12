Ivete fará show no Réveillon antes de se afastar para dar à luz

Grávida de gêmeas, a cantora Ivete Sangalo, de 45 anos, fará o show no Réveillon de Salvador antes de se afastar para dar à luz. Ela está confirmada para comandar a noite da chegada de 2018, que pela primeira vez ocorrerá na orla da Boca do Rio, na antiga região do Aeroclube. Até ano passado, a festa era realizada na praça Cairu, no bairro do Comércio, situado na Cidade Baixa.

"Eu acho que esse Réveillon vai ser um dos mais especiais, pois vou estar na minha cidade com minha família, amigos e fãs. Isso não tem preço. Vai ser muito massa e eu estou preparadíssima para fazer um show bem lindo", disse a Ivete, por meio de nota divulgada pela assessoria da prefeitura.

A artista também afirmou que cantar na virada é garantia de um ano novo com muita sorte. "Tocar em Salvador é sempre maravilhoso. Agora, tocar em Salvador na virada é a garantia de um ano novo com muita sorte, perspectivas, alegrias e realizações. Salvador é uma cidade que eu amo demais e estar perto do meu público baiano tem um gosto muito especial", destacou a cantora, em nota.

Essa será a terceira vez que Ivete comanda a festa da virada organizada pela prefeitura, sendo o quarto ano em que ela participa da programação geral.

Arena Cidade da Música

A programação oficial do Réveillon e do Carnaval 2018 foi apresentada nesta quarta-feira, 29, pelo prefeito ACM Neto, em São Paulo, em um evento que reuniu formadores de opinião e integrantes do trade turístico do país, para divulgação do calendário do verão da capital baiana.

Os shows começam no dia 28 de dezembro e seguem até o primeiro dia de janeiro. Passarão pelo palco principal, chamado de Arena Cidade da Música, Gilberto Gil, Skank, Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Matheus e Kauan, Luan Santana, Danniel Vieira, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Margareth Menezes, Harmonia do Samba, Léo Santana, Psirico, Bell Marques, Aviões, Wesley Safadão, Solange Almeida entre outros.

O anúncio da programação com a grande completa da festa será divulgada na próxima segunda, 4.

