Ivete é primeira atração confirmada do "Salvador Fest" 2015

A produção do "Salvador Fest" divulgou nesta última quarta-feira, 20, a primeira atração do palco Salvador 2015. Ivete Sangalo foi a escolhida para integrar a grade de programação do evento pela terceira vez.

O "Salvador Fest" 2015 está programado para acontecer no dia 20 de setembro e, apesar de não ter local definido ainda, provavelmente ocorrerá no Parque de Exposições, assim como nas edições anteriores.

Os ingressos para a festa começam a ser vendidos no dia 1 de junho em todos os balcões dos shoppings e a divulgação de novas atrações pode ocorrer a qualquer momento.

