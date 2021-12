Ivete e Neojiba cantam para 25 mil pessoas na Fonte Nova

Ivete Sangalo e a Orquestra Juvenil da Bahia, Neojiba, comandaram o coro de 25 mil pessoas no show em homenagem a Caetano Veloso e Gilberto Gil na noite desta sexta-feira, 18, na Arena Fonte Nova.

"É uma noite de muito amor e solidariedade. É tão bom fazer coisas para os outros que fazem o bem para tanta gente", afirmou a cantora, que organizou o show com as Voluntárias Sociais com a renda revertida ao Hospital Martagão Gesteira, o único exclusivamente infantil em Salvador.

Ela também falou sobre a homenagem a Caetano e Gil. "Que sorte ser contemporâneos desses dois "meninos". Amo demais eles e a gente precisa homenagear aqueles que nos dão conteúdo", disse, antes de entrar no palco e cantar "Panis Et Circenses".

O repertório reuniu canções como O Leãozinho, Oração ao Tempo e Trem das Cores, de Caetano, junto a sucessos de Gil como Vamos Fugir, A Paz e Lamento Sertanejo. Apesar do figurino sóbrio (vestido vermelho longo), ela manteve a alegria com o público: "Podem cantar, viu? É show de Ivete".

Com participações de Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Preta Gil, o show marcou também a iniciativa de fazer do 18 de dezembro um dia de solidariedade com ações semelhantes a cada ano.

Público

Uma ideia da primeira-dama do estado, Aline Peixoto, por meio da instituição Voluntárias Sociais, o evento mobilizou a venda de 25 mil ingressos, divididos nos setores cadeira, arquibancada e pista. O público respondeu bem e o estádio recebeu uma grande plateia.

Na pista, fãs de Ivete vieram de longe para participar da festa solidária, mesmo com um repertório diferente do habitual.

"Saímos de Feira de Santana às 16h para prestigiar Ivete. Iremos a qualquer lugar onde ela estiver", disse a fã Rosana da Silva, 29, Junto aos amigos Alan Souza, 21, e Thaís Alves, 22, ela ocupou um dos primeiros lugares à frente da grade que separava a pista das cadeiras.

"A preparação desse evento começou há muito tempo", lembrou Beth Ponte, diretora institucional da Neojibá, projeto do qual a Orquestra Juvenil da Bahia faz parte.

Ao todo, 57 jovens músicos estiveram no palco ontem à noite. "Para todos, e especialmente às crianças (do coral), este é um momento único", disse a diretora.

