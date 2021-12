Ivete e Garota Safada se apresentam no interior da Bahia

Ivete Sangalo, Garota Safada e Wesley Safadão, Guig Ghetto, Allan Sertanejo, Dory Casa Nova e Nildo é Show são as atrações do Churrálcol 2014, que acontece no dia 19 de abril, a partir das 19h, no Complexo Esportivo Ferreirão, na cidade de Ribeira do Pombal (278 km de Salvador).

Os ingressos para a pista custam R$ 90 (meia) e camarote R$ 280 (meia).

Desde a sua criação, em 2004, o evento já foi palco para artistas como Luan Santana, Reginaldo Rossi, Psirico, Bruno e Marrone, Jota Quest, Harmonia do Samba, entre outros.

Mais informações no site do evento.

