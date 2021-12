Ivete e Criolo se unem em show de homenagem a Tim Maia

A cantora baiana Ivete Sangalo e o rapper Criolo vão se apresentar juntos durante o projeto Nivea Viva, que este ano vai homenagear o cantor, compositor e multi-instrumentista Tim Maia.



Em entrevista coletiva à imprensa em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 4, Criolo e Ivete falaram sobre a participação no evento e a homenagem a Tim maia. "Um dos caras mais sampleados pelo rap é Tim Maia. Ele é uma fonte infinita de inspiração", disse Criolo.

Ivete lembrou que o artista é inesquécivel para o cenário da música brasileira. "Nós músicos estamos perto de Tim Maia de forma íntima, como fãs, conhecedores do repertório, da maneira dele se comportar. Me identifico muito com ele, que sabia fazer o balanço como ninguém. A gente quer tocar, subir no palco e se balançar", disse a cantora.

A dupla passará por sete cidades brasileiras com um repertório montado exclusivamente para o evento. Em Salvador, o show será no dia 24 de maio em um palco montado no centro da cidade, próximo ao Elevador Lacerda, às 16h30, e aberto ao público.



As outras cidades são Porto Alegre (12/04), Recife (26/04), Fortaleza (31/05), Brasília (14/06), Rio de Janeiro (21/06) e São Paulo (28/06).



Essa é quarta edição da série de shows do projeto Nivea Viva e tem direção de Monique Gardenberg.

