Ivete e Criolo registram hits de Tim Maia em CD de estúdio

É possível unir Axé com Rap? Tim Maia provou que sim. Pois foi através da sua obra múltipla e atual que Ivete Sangalo e o rapper Criolo puderam vivenciar a experiência de dividir o palco para cantar canções do rei do soul brasileiro.

E do show Ivete & Criolo - Viva Tim, promovido pela Nívea, nasceu o CD Ivete e Criolo - Viva Tim Maia! (Universal Music), que será lançado no próximo dia 7. A produção musical é de Daniel Ganjaman, que também produziu o show.

A turnê passou por seis capitais do país: Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Salvador estava entre as selecionadas, mas, por conta das chuvas no período, o show foi cancelado, com possibilidade de uma nova data, ainda não definida.

Diferentemente do show, com 28 músicas, o disco é composto por 12, escolhidas pelos produtores Daniel Monique Gademberg, além de Ivete e Criolo.

Ambiente fechado

Gravado no estúdio da casa de Ivete, o CD marca o importante momento na carreira dos dois artistas. "Foi uma das melhores experiências da minha vida", conta Ivete. "Gravar em um ambiente fechado, ainda que não estivessem ali 20 mil pessoas, a emoção foi levada para o estúdio".

O disco Viva Tim abre com a dançante Não Quero Dinheiro na voz de Ivete. Em seguida, o romantismo ganha o grave da voz de Criolo em Primavera. Lábios de Mel é um dos destaques do CD, que seria somente com Ivete, mas o rapper revelou relação especial com a música que acabou fazendo o dueto. Telefone ganhou um arranjo de qualidade e na voz de Ivete marca o peso soul music de Tim. Já Chocolate, com Criolo, traz um arranjo criativo com samba rock, que só comprova o quanto atual e multifacetada é obra de Tim Maia. Com Você e Eu, Eu e Você, o dueto resgata os bailes da black music e não deixa a desejar o clima de festa para quem não esteve no show. E a sequência vem com Réu Confesso, com Ivete, e Me Dê Motivo, com Criolo.



Uma canção que durante a turnê marcou a memória afetiva dos dois é Dia de Domingo. Ivete ainda assume Azul Da Cor Do Mar e Coroné Antonio Bento ganha o sotaque paulista com o rapper. Por fim, a dupla encerra a homenagem ao rei do soul com um medley de Sossego e Do Leme Ao Pontal.

Universos distintos

Ganjaman fala sobre o desafio de juntar dois artistas de universos musicais distintos, mas de grande importância para a música brasileira. "Todo mundo tem um pouco do Tim, ele está no subconsciente de muita gente. E Ivete e Criolo são artistas que comunicam diretamente com o povo".

Assim, cheios de memórias afetivas, tanto de vida, quanto dos shows, Ivete e Criolo se entregaram à obra de Tim Maia. Como Criolo bem resume: "Não foi apenas um espetáculo, foi uma experiência para nossas vidas".

