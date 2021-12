Ivete é atração mais esperada da abertura do Festival de Verão

O primeiro dia de Festival de Verão começou com expectativa e novidades. Apesar de ser a terceira atração e ter sido antecedida pela dupla Simone e Simaria e o cantor Léo Santana, Ivete Sangalo foi a artista mais esperada da noite deste sábado, 16.

Para a fã Layse Almeida, 18, a expectativa para a apresentação era muita. "Estou aqui para ver Ivete em um dos seus últimos shows antes do nascimento das gêmeas. Estou amando o evento".

Antes da cantora subir ao palco, Simone e Simaria foram responsáveis por abrir a 19ª edição da festa. No repertório, os maiores sucessos dupla, que comunicou ao público no final do shows: "A gente se encontra no The Voice Kids", referindo-se a nova edição do programa em que estão como juradas ao lado de Claudia Leitte e Carlinhos Brown.

Em seguida, a segunda atração foi o cantor Léo Santana que, em coletiva de imprensa, contou sobre a emoção de subir ao palco do Festival em carreira solo e lembrou a importância do evento em sua trajetória. "foi uma das maiores vitrines da minha carreira. Foi nele que, junto ao Parangolé, emplaquei muitos sucessos, como o Rebolation em 2009", pontua.

Para embalar o público, Léo fez questão de trazer repertório com canções conhecidas. "Não trouxe nenhuma canção nova porque não quero ninguém parado", afirmou.

A abertura do evento ainda contou com as apresentações do sertanejo Luan Santana e do grupo O Rappa, que faz uma das últimas apresentações antes do hiato na carreira previsto para o ano que vem, e a balada eletrônica do DJ Vintage Culture.

Neste domingo, 17, segunda e última noite, sobem ao palco a banda Harmonia do Samba, Marília Mendonça, o cantor Wesley Safadão, o DJ Alok, o grupo Aviões do Forró e a cantora Anitta.

Mobilidade

O acesso a Arena Fonte Nova para o Espaço Mix se dá através da entrada Sul e entrada Norte 01, além do EDG (Ladeira da Fonte). Quem tiver adquirido o Espaço Vibe, acessa o local pelas entradas Sul, Leste e EDG. O Camarote Fly tem entrada pelo setor Norte 2.

Além do estacionamento da Arena, que pode ser adquirido por compra antecipada do bilhete, o metrô de Salvador tem horário especial. A operação será estendida até as 2h da madrugada para embarque na estação Campo da Pólvora. As demais estarão abertas, após a meia-noite, apenas para o desembarque.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

