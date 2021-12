Com seu jeito irreverente, a cantora Ivete Sangalo interrompeu o show que fazia no Salvador Fest 2016 neste domingo, 18, para dar uma "bronca" em uma fã grávida. A jovem estava em cima do ombro de um rapaz e chamou atenção da artista.

"Mulher, você está grávida, desça da 'cacunda' (sic) dele. Está de quantos meses?", questionou a baiana.

A fã aproveitou o momento para pedir para subir no palco. "Você quer um beijo? Mas não adianta nada querer um beijo, se você não ficar bem. Desce da 'cacunda' dele?!", insistiu a cantora.

A jovem atendeu ao pedido de Ivete e ganhou uma garrafa de água da cantora. "Vou até pegar uma água pra você. Tenha juízo, mulher. Ô, bicha doida", reclamou Ivete, em tom de brincadeira.

Da Redação Ivete dá "bronca" em grávida durante show em Salvador

adblock ativo