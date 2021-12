Ivete comemora 20 anos de carreira e emociona fãs

Depois de celebrar os 10 anos de carreira na antiga Fonte Nova, a cantora Ivete Sangalo voltou na noite deste sábado, 14, à nova arena para gravar, com os milhares de fãs que lotaram o estádio, o DVD comemorativo dos seus 20 anos de sucesso.

Vestindo um maiô rosa e preto, com uma capa das mesmas cores, Ivete abriu o show com a atual música de trabalho, Tempo de Alegria, e emendou com os "hits" Aceleraê, Festa e Poeira.<GALERIA ID=18810/>

O início do espetáculo foi conduzido pelo apresentador de televisão Serginho Groisman. O público, que gritava "é a melhor cantora do Brasil", vibrou com a entrada de Ivete no palco e cantou junto com a estrela os sucessos que marcaram sua carreia.

Público saudou a cantora e deu colorido especial à gravação do DVD (Foto: MIla Cordeiro/Ag. ATarde)

Público

Quando os portões abriram, às 17h, foi grande o movimento de fãs de "Veveta", que correram para ficar em local mais próximo do palco. Alguns dormiram na fila para garantir a posição privilegiada, enquanto muitos vieram de outros estados apenas para acompanhar o show.

O psicanalista Jesudes Almeida, 32, que veio de Campinas (SP) apenas para o evento, conta que é fã da cantora há 18 anos e diz já ter ido a 58 show de Ivete. "Ela é um fenômeno, tem uma energia única. Sempre a acompanhei e não poderia ficar de fora hoje, neste dia tão especial para ela e para nós", afirma.

Fãs de outros locais, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santos e estados do Nordeste também marcaram presença. "Vim de Porto Alegre só para vê-la. É um momento emocionante", diz.

Os ambulantes reclamaram do pequeno número de vendas. "Fiquei aqui mais de cinco horas e só consegui vender R$ 30", diz a ambulante Rita Garcia, 34, que foi embora minutos depois de os portões serem abertos.

adblock ativo