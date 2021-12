Ivete canta pela primeira vez na Arena do Sauipe Folia

Ivete Sangalo se apresentará pela primeira vez na Arena do Sauípe Folia. Mesmo já sendo considerada uma veterana na festa, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de setembro em Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia, a cantora sempre cantou em cima de um trio elétrico.

Além de ivete, o evento também já confirmou outras atrações, como Hamonia do Samba, Psirico, Timbalada, Eva, Saulo e a dupla Jorge e Mateus.

O pacote de ingressos para os três dias de festa já está à venda na Line Bilheteria, no 3ª piso do Shopping Iguatemi, em Salvador. Quem desejar também poderá se hospedar no Complexo Hoteleiro Costa do Sauípe. Para saber mais sobre esta possibilidade, o telefone para contato é (71) 2104-7777.

