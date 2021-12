Ivete cai no palco junto com fã durante show em Trancoso

A cantora Ivete Sangalo caiu em cima do palco junto com um fã durante o show do San Island Weekend, neste sábado, 1º, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia.

O caso foi registrado pelos fãs da artista que filmaram o momento e publicaram nas redes sociais.

Pelo vídeo divulgado, Ivete e o fã dançavam abraçados no palco, quando a cantora se desequilibra e cai, levando o fã junto.

Mesmo no chão, Ivete não parou de cantar e continuou o show.

adblock ativo