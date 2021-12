Ivete, Aviões e Jorge e Mateus agitam Senhor do Bonfim

O Forró do Sfrega, que ocorre de sábado a segunda-feira, nos dias 21, 22 e 23 de junho, em Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, terá atrações de peso. Dentre elas, Ivete Sangalo, Aviões do Forró, Psirico, Seu Maxixe e Jorge & Mateus.

Além deles, os forrozeiros Dorgival Dantas e Targino Gondim, a banda Solteirões do Forró e a dupla Mathues e Kauan completam o time que vai animar a galera nos três dias da festa, que acontece há 15 anos.

