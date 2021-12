Ivete arrasta multidão em desfile de Ondina até o Farol da Barra

Ao completar quatro meses longe dos palcos e ficar de fora do Carnaval deste ano, por causa da licença-maternidade, Ivete Sangalo ganhou neste domingo, 29, um carnaval só dela com desfile em cima de um trio elétrico que saiu do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra, arrastando uma multidão.

Com atraso de mais de 30 minutos e algumas vaias, a cantora começou a puxar o trio cantando a sua música mais recente de trabalho, "No Groove". Após cantar alguns de seus sucessos, entre eles "Pra Frente", ela deixou o público enlouquecido.

“Vocês não sabem a sensação de prazer que é estar de volta. Durante esses quatro meses que fiquei sem fazer show, eu fiquei com muitas saudade de vocês”, disse ele, enquanto ouvia do público “A melhor cantora do Brasil” e “A rainha voltou”.

Animação

Nilceneide Almeida, 60 anos, saiu de Periperi para curtir o show com a família e conta que não costuma ir para a rua na folia momesca, mas no Carnaval da Veveta se animou. “A gente não esperava por isso e, quando soube, fiquei ansiosa. Ela é maravilhosa”, elogiou.

Durante o percurso, a cantora recebeu no trio o cantor Márcio Victor e a sobrinha Camila Nunes com quem cantou "Cheguei pra te amar" e "I will survive".

Segurança

“É um carnaval no mês de maio”, disse o estudante Elvis José enquanto não parava de dançar. “Acompanhei todo o percurso e a energia que está aqui é incrível”, completou. Mesmo com a maioria aproveitando a festa para curtir, foi possível ver confusões e brigas, o que motivou alguns foliões a irem para casa mais cedo.

“Eu vim com meu filho pequeno, achei a segurança um pouco fraca para uma festa desse tamanho”, disse o empresário Alex Santos, sobre a festa que foi em comemoração ao aniversário de Salvador, com patrocínio de uma cervejaria e apoio da prefeitura.

