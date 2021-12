Ivan Lins mescla Beatles e música brasileira em Liverpool

A inesquecível obra dos Beatles vai ganhar, na noite desta quinta-feira, um tempero extra de brasilidade, com a participação do consagrado Ivan Lins no International Beatleweek, festival que reúne anualmente artistas e fãs dos Fab Four em Liverpool.

Serão sete apresentações do músico carioca na cidade natal de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A primeira delas acontece hoje, no palco do lendário Cavern Club, o local "onde tudo começou" para os Beatles.

"Estou me envolvendo de novo com algo que estava guardado em mim por muito tempo. Os Beatles sempre estiveram presentes na minha música, especialmente pelo modo único como eles tratavam a melodia. Mas isso ficava guardado dentro de mim, e esta viagem a Liverpool me fez acordar de novo e descobrir quão importantes eles foram para a minha vida", contou Ivan Lins à Agência Efe.

O pianista e compositor está acompanhado em sua viagem à cidade inglesa pelos capixabas do Clube Big Beatles. Acostumada a se apresentar pelos locais que marcaram a juventude dos Fab Four, a veterana banda tem um motivo a mais para celebrar este ano: será a 20ª participação consecutiva no principal festival de tributo ao grupo de maior sucesso da história da música pop.

"O nome mais expressivo da música brasileira no cenário internacional é o de Ivan Lins. Trazê-lo a Liverpool quando comemoramos a nossa 20ª passagem seguida pelo Beatleweek é uma honra, me emociona demais. É um privilégio não apenas para o Clube Big Beatles, mas para todo o festival", afirmou Edu Henning, percussionista e fundador do grupo.

A edição deste ano do festival reúne em Liverpool artistas e fãs dos Beatles de aproximadamente 40 países. Um dos pontos altos das apresentações, que acontecem até a próxima terça-feira, será a celebração dos 50 anos do retorno de John, Paul, George e Ringo à cidade para o lançamento mundial do filme "A Hard Day's Night".

Em 1964, cerca de 200 mil pessoas se amontoaram no entorno da prefeitura de Liverpool para ver de perto seus ídolos, que pouco tempo antes haviam se mudado para Londres. As imagens de John, Paul, George e Ringo acenando para o povo da sacada da sede do governo local, com dezenas de fãs desacordadas sendo retiradas da multidão - em uma típica cena do que foi a beatlemania - se tornaram um símbolo da adoração popular pelo grupo.

Nesta sexta-feira, menos pessoas estarão na prefeitura de Liverpool. Mas não por falta de vontade. Apenas alguns privilegiados foram convidados para os shows que acontecerão no local onde, há meio século, os Beatles reencontravam suas origens. E este seleto grupo vai acompanhar de perto a mistura de rock n'roll e MPB, com três apresentações de Ivan Lins e Clube Big Beatles em um curto intervalo de cinco horas.

O Brasil ainda está representado em Liverpool por outras cinco bandas. Pelos diversos palcos espalhados pela terra natal dos Beatles passarão All You Need Is Love e Beatles Featuring Clarice Zimerman, ambos de São Paulo; Gleison Tulio & Keilla Jovi e a banda The Yesterdays, de Minas Gerais, além dos cariocas The Calangles.

Também estarão presentes no Beatleweek outros três conjuntos sul-americanos: Dirty Soul e Un Dia En La Vida, ambos do Peru, e o argentino Beat Love. O encerramento do festival ficará a cargo do compositor americano Tommy Roe, autor de seis hits do Top 10 dos Estados Unidos nos anos 1960 e que chegou a excursionar com os Beatles pelo Reino Unido.

