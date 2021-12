Ivan Lins e orquestra se apresentam no Pelourinho

O projeto "Pelourinho Dia e Noite" traz, neste sábado, 3, Ivan Lins para se apresentar em Salvador. O cantor, compositor e instrumentista se junta à Orquestra Sinfônica Arte Viva no Largo do Terreiro de Jesus, no Centro. O evento é gratuito e começa a partir das 18h.

Além de sucessos da MPB, Ivan Lins e a orquestra tocam sucessos da carreira do cantor, como "Madalena", "Bandeira do Divino", "Vitoriosa" e "Meu País".

Além disso, o público pode conferir performances inesquecíveis de melodias eternizadas na mente e no coração do brasileiro. Sob a regência do maestro Amilson Godoy, a orquestra toca músicas como "Aquarela do Brasil" e "Asa Branca".

adblock ativo