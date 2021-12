Ivan Lins e Leila Pinheiro em encontro inédito no TCA

A palavra é encontro. De vozes, de teclados, de repertórios, de sorrisos. É o que os cantores Ivan Lins e Leila Pinheiro prometem para a apresentação de nesta quinta-feira, 8, às 21h, no Teatro Castro Alves (Campo Grande).

Os dois sobem juntos ao palco do TCA pela primeira vez, e tratam logo de avisar que o tom é daqueles contentes de quando amigos de longa data se encontram. Musicais como são, Ivan e Leila vão cantar e tocar juntos e separados, com um repertório cheio de sucessos próprios e de outros artistas.

Para alegria dos fãs, Ivan avisa que vai rechear seu setlist de sucessos. "Gosto de dividir a música com o público. O que me dá prazer no palco é não me sentir sozinho. Subo ali querendo dividir minha música com o público, que me manteve na minha profissão até hoje", ele conta.

Uma canção que não vai faltar no repertório da noite de amanhã é Madalena. "Se eu não cantar, eu apanho do público. Vai ter quebradeira lá fora, o pessoal vai virar ônibus", diverte-se Ivan.

No repertório, estão ainda outros hits dele, como Dinorah, Dinorah e Vitoriosa. A segunda, entretanto, vai ser bem disputada, já que Leila Pinheiro avisou que também quer cantar. O resultado só dá pra saber na hora do show.

"Eu queria só cantar as músicas dele, mas não dava. Elas têm tudo a ver comigo. É rara a canção de Ivan que não me identifico", revela Leila, toda orgulhosa do parceiro de palco.

Dentre o que vai cantar de Ivan, estão faixas como Fogueiras, Vieste e Aos Nossos Filhos. "Essa noite vai ser memorável. Para mim, está sendo tudo muito especial", diz Leila.

Um dos momentos mais especiais da noite deve ficar por conta do dueto de Ivan e Leila cantando e tocando Catavento e Girassol, música de Guinga e Aldir Blanc.

"Conheci essa música com o proprio Guinga. Ouvi e gostei muito, entrou numa novela com gravação de Nana Caymmi, mas gosto mais da versão da Leila. Ela assumiu a música como dela", conta Ivan.

No show de amanhã, Catavento e Girassol vai ser cantada por ele, enquanto Leila o acompanhará nos teclados. Em outras canções, os dois trocam de lugar: Leila canta e Ivan toca.

Canções de outros artistas também entram no repertório: é o caso de Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil. "Amo, idolatro essa música", revela Ivan, que incluiu a faixa em seu setlist do show.

Bahia

Leila conta que gostou do convite para tocar na Bahia, ainda mais acompanhada de Ivan: já estava mesmo na hora de voltar. "Tinha tempo que eu não vinha, as pessoas ficavam pedindo para eu vir pelo Facebook. Tenho uma relação incrível com o público daqui, ainda mais no TCA, que é um templo pra mim. Adoro esse teatro", Leila diz.

Ivan, por sua vez, diz não se lembrar de algum show que tenha feito em Salvador e que não tenha sido memorável. "É um dos meus melhores públicos, talvez até o melhor do Brasil. Ele é participativo, respeitoso e gosta de música".

Para ele, a grande interação acontece por conta da musicalidade presente na própria história do povo baiano. "Caymmi, por exemplo, foi um grande melodista. As melodias eram simples e geniais, e a preguiça era o pulo do gato, né?".

Ivan, que no próximo ano comemora 70 anos, aproveita para contar que o presente quem vai ganhar é o público. "O projeto que estou querendo realizar para celebrar é cantar de graça no Brasil inteiro".

