Ivan Huol leva jazz ao Carmo às quintas

A Huol Criações e a Casa de Castro Alves, no Carmo, realizam às quintas o Passo no Jazz. Liderado pelo baterista Ivan Huol, o projeto conta com um quarteto acústico formado por Bruno Aranha no piano de cauda, Alexandre Vieira no contrabaixo e Matias Traut no trombone.

No repertório, o melhor do jazz, da bossa e do "cubanito", num clima intimista, dialogando com a proposta poética da Casa. A apresentação começa às 18h30 e vai até às 21h30. O ingresso custa R$ 10.

