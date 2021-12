Israel Novaes reforça seu lado romântico em novo CD/DVD

O sertanejo Israel Novaes surpreendeu o Brasil com o sucesso "Vem ni Mim Dodge Ram" (2011), que mostrou a sua receita de arrocha baiano com sertanejo. Agora, ele volta com dez canções inéditas em seu novo CD/DVD "Ao Vivo em Goiânia".



O músico prova que ainda gosta de misturar ritmos e participações especiais inusitadas, das duplas Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Matheus & Kaun, além do funkeiro Naldo e do axé de Márcio Victor (Psirico).



"O arrocha baiano é mais romântico, e as minhas canções são de balada. Mas minha marca é a música brasileira. Quando comecei a fazer essa mistura, por exemplo, eu peguei esse arrocha da percussão baiana, o sertanejo de Goiás e a guitarra do Pará, como a do Calypso. E foi tudo muito natural. Não imaginei que daria tão certo", celebra o músico.



Novaes escolheu Goiânia para registrar seu novo trabalho porque foi lá que sua carreira começou a deslanchar, com sua estreia no festival Caldas Country. Se antes ele era conhecido pela músicas feitas para dançar, esse trabalho se destaca pelo romantismo.



Prova disso é o primeiro sucesso, "Vai entender", que ele canta com Jorge & Mateus, além de "Como um Apaixonado Faz", dueto com Gusttavo Lima. As faixas "Há Espera" e "Romeu e Julieta" também mostram um lado apaixonado, mas sua pitada de arrocha e forró surgem em "Teus Olhos" e nas mais antigas, como "Sinal Disfarçado". "Continuo compondo bastante. Escrevo dentro do avião, no aeroporto, nunca deixo uma ideia se perder."

