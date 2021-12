Irmãos Macêdo gravam DVD neste final de semana

Em comemoração aos 45 anos de carreira, os Irmãos Macêdo irão gravar o DVD do espetáculo "Os Irmãos Macêdo: Carnaval, Música e Revolução", apresentado há três anos. A gravação será realizada nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, às 20h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, localizado na avenida Tancredo Neves.

Juntos, Armadinho, Betinho, Aroldo e Andrê Macêdo irão fazer releitura de obras que os acompanham ao longo desses anos. Os irmãos também contarão com Yacoce Simões, Manoel Stanchi e Citnei Dias. A direção artística é de Andrezão Simões.

Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

