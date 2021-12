Irmãos Macêdo encerram temporada de shows na Casa do Comércio

Os Irmãos Macêdo (Armandinho, Betinho, Aroldo e André) realizam nesta quinta-feira, 29, o último show do projeto "Carnaval, Música e Revolução". O espetáculo é apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h30, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Nesta temporada, iniciada em dezembro do ano passado, os filhos de Osmar apresentam canções que marcaram diferentes épocas. O quarteto faz uma releitura da sua trajetória de mais de 40 anos, acompanhada de instrumentos eletroacústicos.

O espetáculo transita por várias décadas desde a criação da primeira guitarra elétrica do Brasil – o Pau Elétrico - e sua evolução e inovações propostas por Armandinho, até se tornar a Guitarra Baiana, passando pela evolução do Trio Elétrico.

No palco, os Irmãos Macêdo são acompanhados por Yacoce Simões, que assina a direção musical, Manoel Stanchi e Citnei Dias na percussão.

