Os norte-americanos Isaac, Taylor e Zack Hanson, conhecidos como Irmãos Hanson, irão fazer show em Salvador no próximo dia 27 de agosto, na Arena Fonte Nova. A apresentação está previsto para começar às 19h30.

O evento, que faz parte da turnê internacional Middle Of Everywhere World Tour, comemora o 25º ano de carreira da banda e do primeiro álbum.

Os ingressos custam a partir de R$ 180 (inteira) e podem ser adquiridos no site Bilheteria Virtual, nas lojas Pida e Balcão de Ingressos.

Da Redação Irmãos Hanson vão fazer show em Salvador em agosto

