Irmãos dos Jonas Brothers anunciam fim do grupo

Os Jonas Brothers, sucesso entre os adolescentes, anunciaram o fim da banda nesta terça-feira, 29. A notícia já era esperada por alguns fãs, levando em conta que há cerca de três semanas o grupo cancelou uma turnê alegando uma "ruptura profunda dentro da banda".

Os irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas disseram à revista norte-americana People que a decisão foi difícil, mas não deixa de ser um caminho natural para muitos grupos. "É muito difícil dizer que algo é para sempre. É o fim de um capítulo, com certeza", afirmou Nick.

"Acabou por enquanto", disse Kevin Jonas, não descartando o retorno da banda aos palcos no futuro.

Joe contou que a decisão foi tomada após uma reunião no dia 3 de outubro, onde Nick teria falado aos irmãos que ele tinha sérias preocupações sobre o futuro da banda. "Eu estava me sentindo meio preso. Eu precisava dividir o que estava sentindo com os meus irmãos", declarou.

No início do ano, o Jonas Brothers ensaiou uma volta com o single Pom Poms, depois de três anos sem lançar nenhum trabalho inédito.

Da Redação

