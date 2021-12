Ira, Natiruts e Paralamas estarão no Festival de Inverno BA

A 10ª edição do Festival de Inverno Bahia, que acontecerá de 29 a 31 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, já confirmou suas primeiras atrações: as bandas Os Paralamas do Sucesso, Natiruts e Ira - que retorna aos palcos após um recesso de sete anos. Ainda não foram divulgadas as datas em que cada banda vão se apresentar.

Os ingressos individuais variam entre R$ 44 e R$ 130, e os passaportes custam entre R$ 97 e R$ 292, e estão à venda na loja oficial do evento, no Shopping Conquista Sul, em Vitória da Conquista.

