Ira! e Biquíni Cavadão no Bahia Café Hall

Totalmente diferentes entre si, Ira! e Biquíni Cavadão compartilharam os dias de glória do BRock nos anos 1980. Hoje elas compartilham também o palco do Bahia Café Hall.



A primeira faz seu primeiro show em Salvador desde a volta à atividade, depois de sete anos parada, após uma briga feia entre os membros e o empresário. Já o Biquíni, que nunca parou, traz à cidade o show do último CD, Roda-Gigante.



Como o Biquíni é meio que habituê de festas e luaus de blocos de Carnaval, a expectativa maior recai sobre os ombros da dupla remanescente do Ira!, Nasi (vocal) e Edgard Scandurra (guitarra).



"Olha, os shows desde a volta têm sido acima de nossas melhores expectativas", garante Nasi, por telefone.



"Tanto na parte musical quanto pessoal, a banda está entrosadíssima. Posso dizer com certeza: este é um dos melhores momentos de nossa carreira, desde que formamos o Ira!, em 1981", afirma.



Com os músicos de acompanhamento Daniel Rocha (baixo), Evaristo Pádua (bateria) e Johnny Boy (teclados), o novo Ira! já soltou uma faixa inédita: ABCD. E Nasi diz que vem mais coisa nova por aí.



"Vamos pensar com muita calma, mas no prazo médio de um ano o público pode esperar um novo disco e um novo DVD. Mas estamos maturando bem, porque nossa ideia é que esse material tem que estar à altura de nossos melhores trabalhos", reitera.



Biquíni de respeito



Na estrada há 28 anos, o Biquíni Cavadão é uma das poucas bandas de sua geração que nunca parou.



Para o vocalista Bruno Gouveia, a longevidade é decorrente de uma postura: "Acredito que tudo se resume em respeito. Respeito entre nós, nosso público, os profissionais de imprensa, contratantes etc", responde, por email.



Claro que nem tudo se resume só a isso. Talvez mais do que respeito, o Biquíni sempre demonstrou um faro apurado para boas oportunidades de carreira e ampliação do seu público, não hesitando em firmar parcerias com compositores de largo alcance popular, como o baiano Manno Goes.



"Manno, além de amigo, é excelente compositor. Dani e Em Algum lugar no Tempo, compostas com ele, foram singles da banda nos últimos anos. Buscamos parcerias que nos proporcionem bom resultados musicais", conclui.





