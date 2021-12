Internautas repudiam paródia da música 'Asa Branca' feita pela La Fúria

A banda baiana La Fúria resolveu fazer uma paródia da música "Asa Branca", de Luiz Gonzaga, e a versão não agradou os internautas, que não pouparam críticas contra o grupo nas redes sociais. Na paródia, que faz parte do CD de São João da banda, há termos pornográficos e ofensivos às mulheres.

Por conta disso, os internautas invadiram as publicações do grupo no Instagram e mostraram indignação pelo o que eles consideram falta de respeito ao Rei do Baião. "Cambada de filhos da p..., pegam a música de Luiz Gonzaga, com um apelo cultural imenso, retratando a seca e o sofrimento do sertão nordestino, para vulgarizar com letra baixo astral. Respeitem meu nordeste, minha Bahia, meu forró... porque da Bahia seu sucesso não passa, banda de pagode medíocre e sem escrúpulos", disse um usuário.

Outra pessoa, que também comentou no perfil do grupo, afirmou a banda deu um "tiro no pé total". Um comentário, feito por outro internauta, faz referência ao funkeiro MC Yuri, 19 anos, que também modificou o clássico de Gonzaga colocando uma letra pornográfica.

"A família de Luiz já processou o funkeiro, espero que caia um bom processo também contra essa banda. Maior falta de respeito com uma música clássica nordestina e, se tratando de nós nordestinos, piorou ainda. Respeitem a história de Luiz Gonzaga", escreveu.

Segundo o site JC Online, MC Yuri será processado pelos herdeiros de Gonzaga, uma vez que eles se sentiram ofendidos com a versão "imoral" do funkeiro. Não há informações se a família do artista nordestino tem conhecimento da versão de "Asa Branca" feita pela La Fúria.

O Portal A TARDE falou com a produção da banda baiana, que, por sua vez, passou o contato da assessoria de comunicação do grupo, mas ninguém atende as nossas ligações até a publicação da matéria.

