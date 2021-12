A cantora Ivete Sangalo lançou o novo clipe da música "À Vontade" neste domingo, 6, no Fantástico (TV Globo). A música, que tem a participação do cantor Wesley Safadão, está em destaque no YouTube.

A composição é da cantora em parceria com Gigi Cerqueira, baixista de Ivete. A canção agradou o público, que rendeu elogios para a artista. "Que música é essa @ivetesangalo #avontade #avontadenovevo... sucesso garantido", disse uma seguidora.

"Lindos! Amei o Clip @wesleysafadao @ivetesangalo #avontade", afirmou outra internauta.

Da Redação Internautas elogiam novo clipe de Ivete Sangalo

