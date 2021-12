Integrantes do Neojiba são aceitos em universidades de música na Suíça

Três integrantes do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) foram aceitos em duas das mais conceituadas escolas de música do mundo: as universidades da Haute École de Musique de Genève e Hochschule für Musik, em Basileia, ambas na Suíça.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do governo (Secom), os integrantes são Priscila Rodrigues Silva, de 23 anos, violinista, Fábio Santos, 27, percussionista, e Kívia Santos, 26, contrabaixista. As universidades são pagas e, por isso, eles iniciaram uma campanha colaborativa até conseguirem bolsas de estudos. Eles pretendem reunir recursos para compra de passagens e estadias de três anos no país. As aulas nas universidades começam em 16 de setembro.

Além do ensino musical, os integrantes são beneficiados com acompanhamento social, escolar, de saúde, atividades educativas, pedagógicas e sociais. Desde a criação em 2007, o programa Neojiba atendeu mais de 10 mil crianças, adolescentes e jovens, com idades entre 6 e 29 anos, em 13 núcleos fixos e cinco cidades. Foram mais de 1,3 mil apresentações artísticas e público estimado em cerca de 700 mil espectadores.

