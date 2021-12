Integrantes da banda Bruma se apresentam em bar na Barra

Os músicos Ciro Sarno e Kiko Albuquerque, integrantes da banda Bruma, se apresentarão nesta quarta-feira, 7, no bar e hamburgueria Los Cervejeiros & Los Hamburgueiros, localizado na Barra, em Salvador. O show acústico faz do projeto “Music Sessions”, promovido pelo próprio estabelecimento.

Oriunda da capital baiana, a Bruma traz em seu repertório um ritmo voltado para o hard rock, com influências do blues e bases melódicas do folk.

A apresentação está marcada para às 21h e possuirá um ouvert artístico opcional, no valor de R$ 5.

