Integrante do Trio Ternura vai seguir carreira solo

Integrante do Trio Ternura, Jhama, decidiu deixar o grupo para seguir carreira solo. segundo a coluna de Leo Dias, repórter do TV Fama, o cantor está trabalhando no lançamento da primeira música do seu novo projeto, intitulado "Jhama Ouro".

"O meu projeto tem uma mistura pop bem interessante. Todas as canções são autorais e bem variadas, com um estilo próprio. O compromisso é agradar ao público, mas sem perder a essência. Posso adiantar que é um projeto pra se arrepiar", afirmou empolgado com o futuro.

Jhama é o autor de "Te Ensinei Certin", sucesso que vem bombando na voz da MC Ludmilla.

