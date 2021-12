Instituto agrega artistas em disco com música de Sabotage

Instituto é um selo-gravadora e dupla de DJs, produtores e engenheiros de som, Tejo Damasceno e Rica Amabis, criada no início do anos 2000. Na auto-descrição, "uma compilação, um movimento, uma fraternidade". É possível adicionar ainda mais atributos, pois, acima de tudo, o Instituto é um polo agregador.

Essa qualidade é evidente em Violar, segundo disco do grupo, disponibilizado gratuitamente para download em outubro e que chega em vinil às lojas ainda em 2015. O trabalho, sucessor de Coleção Nacional (2002), conta com participações de mais de 30 artistas, em processo colaborativo que durou 13 anos.

"A gente gravou o Coleção Nacional e pensou que no ano seguinte faríamos o álbum novo. Mas acabou levando esse tempo. O disco do Instituto, para a gente, é diversão. Um bando de gente somando. Por isso, acaba não tendo o padrão formal de produção", revela Tejo Damasceno.

A soma impressiona. Afinal, não é todo dia, ano ou década que um bando, composto por nomes como Otto, BNegão, Tulipa Ruiz, Lanny Gordin, Fernando Catatau, Daniel Ganjaman, Fred Zero Quatro, Criolo, Nação Zumbi, Meta Meta, Tony Allen, Curumin e Karol Conká, além dos membros do Instituto, é reunido em um só disco.

Os artistas convidados, ora intérpretes, compositores ou instrumentistas, gravaram em diferentes contextos ao longo dos 13 anos de maturação do álbum, o que somente fortalece o conceito participativo e espontâneo da obra. Na estética visual, esse caminho também é seguido - capa e nome do álbum foram elaborados por Alexandre Orion.

"Ele ouviu o disco e pensou na arte da capa com a gente, que são letras de pixo na rua, em uma violação pela arte. A nossa parceria tem muitos anos e dividimos o mesmo espaço de trabalho", conta.

Groove

Do funk ao dub, passando por samba e afrobeat, os ritmos de raízes fincadas no continente africano dão o tom de Violar. Logo na faixa de abertura, a instrumental Polugravura, o baixo de Dengue contrasta com a tessitura aguda da flauta de Thiago França, sob o comando do groove inquieto da bateria de Pupillo.

Já Vai Ser Assim possui o frescor contemporâneo da entoação de Criolo, que transita entre rap e canção, entremeada pela bateria do mestre do afrobeat, o nigeriano Tony Allen, e pela guitarra do lendário Lanny Gordin. A letra, de afirmação social e racial, tem a força do verso "em casa de menino de rua o último a dormir apaga a lua", retirado do livro Delitos e Deleites, de Giovani Mendes Baffô.

A surpresa é a faixa inédita do rapper Sabotage, Alto Zé do Pinho, que estava programada para fazer parte do álbum póstumo do artista, produzido pelo Instituto com Daniel Ganjaman. Porém, por decisão da família, de acordo com Tejo, a canção passou a integrar o trabalho do Instituto.

"Iria ser do disco dele, que já está pronto e será lançado no ano que vem. Na audição do álbum, os filhos de Sabotage falaram que tinha mais a ver com o que a gente fazia com ele no Instituto". A faixa conta com as participações de Otto, Sombra e Nação Zumbi, tem características de blues-rock e faz homenagem a Chico Science.

As cantoras e compositoras Karol Conká e Tulipa cantam Mais Carne, com base programada pelo duo, enquanto Curumin interpreta e toca bateria no samba-experimental Pacto com o Mato.

O álbum ainda traz a tímida participação de Fernando Catatau, do Cidadão Instigado, na guitarra da instrumental Ossário, e do Meta Meta, em Irôco, que faz referência à religiosidade de matriz africana, e traz tom psicodélico, a partir das intervenções alternadas entre o saxofone de Thiago França e a programação de Rica Amabis.

Violar reitera o vigor e a experiência da dupla Instituto - em produção, composição e arranjo. E, acima de tudo, evidencia, a partir da diversidade de vertentes, origens e gerações de artistas que compõem o trabalho, o desapego às demarcações rígidas e a coesão pela diversidade que caracterizam a música brasileira.

