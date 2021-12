Inscrições para Neojibá de Feira de Santana encerram domingo

O novo Núcleo de Prática Orquestral do Neojibá, inaugurado em Feira de Santana no último dia 11, está com inscrições gratuitas abertas para a Orquestra Juvenil até o próximo domingo, 6.

Os interessados devem ter idade máxima de 25 anos, saber tocar pelo menos um instrumento, ter disponibilidade de horário entre a manhã e a noite e informar um breve histórico musical. O formulário pode ser preenchido no site do Neojibá.

Uma audição com os inscritos selecionados será feita entre os dias 26 e 27 de julho, no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), local onde também acontecerão as aulas no início de agosto.

A criação do Núcleo de Feira de Santana vai reproduzir a metodologia de implantação no primeiro núcleo do NEOJIBA em Salvador, em 2007, capacitando os jovens para o ensino e a multiplicação da metodologia, que une a música à integração social.

Em 2015, na segunda fase de implantação da Neojibá na cidade, crianças e adolescentes que vivem próximas às Bases Comunitárias de Segurança (BCS), do Programa Pacto Pela Vida, serão beneficiados com aulas de iniciação musical, canto coral e instrumentos musicais oferecidas pelos músicos da Orquestra Juvenil de Feira de Santana.

adblock ativo