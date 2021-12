Inscrições para Festival de Música do Tribunal de Justiça da Bahia são prorrogadas

As inscrições para o Festival de Música do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em celebração ao dia do Servidor, foram prorrogadas até o dia 30 de setembro. Durante o evento, que acontece no dia 26 de outubro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, um concurso selecionará a melhor musica e melhor intérprete.

Ao todo dez músicas serão selecionadas para se apresentar no festival. Serão permitidas obras musicais executadas anteriormente em canais de comunicação, rádio, TV, plataformas musicais e em outros eventos culturais.

Para se inscrever basta acessar o Edital de Inscrição, onde um aditivo foi incluído nesta segunda-feira, 24. Os pré-requisitos para concorrer aos prêmios são canções escritas em língua portuguesa, ter a idade mínima de 13 anos, sendo permitido inscrições conjuntas de grupos em até três participantes por música.

Os três primeiros colocados nas categorias Música e Intérprete receberão: 1º lugar – Teclado Arranjador REVAS KB 330, 2º lugar – Violão CutwayHofma YE225 e em 3º lugar – Cajon FSA Elite FE 330. A Comissão Julgadora contará com a participação especial da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

