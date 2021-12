Ingressos para último show de O Rappa em Salvador começam a ser vendidos

Os ingressos para a última apresentação da banda O Rappa já são vendidos a partir deste sábado, 3. As entradas do 1º lote custam R$ 60 (arena) e R$ 120 (lounge) e podem ser adquiridos nas lojas do Pida ou demais balcões de ingressos.

O evento acontece no dia 23 de março na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além de Falcão, quem também irá participar da festa é a BaianaSystem, comandada por Russo Passapusso.

Pausa na carreira

O Rappa anunciou que fazerá uma pausa na carreira "sem previsão de volta" em maio do ano passado. No entanto, o motivo da decisão não foi detalhado.

