Ingressos para shows dos Rolling Stones no Brasil estão à venda

A venda geral de ingressos para os shows dos Rolling Stones no Brasil começou à 0h01 desta segunda-feira, 14, para Rio de Janeiro e Porto Alegre. Nesta terça, 15, também à 0h01, se inicia a venda para os shows em São Paulo.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ticketsforfun.com.br ou nos pontos de venda.

A turnê América Latina Olé começa em Santiago no Chile no dia 3 de fevereiro. No Brasil, a banda passa por Rio (Maracanã, 20 de fevereiro de 2016), São Paulo (Morumbi, 24 e 27 de fevereiro) e Porto Alegre (Estádio Beira-Rio, 02 de março). A turnê também passará por Buenos Aires, Montevideo, Lima, Bogotá, Cidade do México.

Os Stones voltam à América do Sul após 10 anos da última visita.

