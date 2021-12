Ingressos para shows do Guns N' Roses em São Paulo custam até R$ 780

A venda de ingressos para os shows da turnê do Guns N’ Roses, Not Is This Lifetime Latin America Tour/2016, começa a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de julho.

Os ingressos para os shows em São Paulo, no Allianz Parque, custam de R$290 (cadeira superior) a R$ 780 (pista-premium) - e serão vendidos a partir da 0h01 do dia 27 de julho, quarta-feira.

Houve uma alteração de datas também: o show de Curitiba será no dia 17 de novembro, e o do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro.

Os ingressos para os shows de Porto Alegre e Curitiba começam a ser vendidos a partir das 22h da próxima terça-feira, dia 26 de julho. Já a venda dos ingressos para os shows de São Paulo e Brasília começa a partir do primeiro minuto da quarta-feira, 27 de julho. A produção ainda vai divulgar o local e o esquema de vendas para o show no Rio.

Serão cinco shows no Brasil: Porto Alegre, no Beira Rio, no dia 8; São Paulo, no Allianz Parque, no dia 11; no Rio de Janeiro - em local a confirmar - no dia 15; em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 17; e em Brasília, no Estádio Nacional, no dia 20.

Serviço

PORTO ALEGRE

Data: 08/11/2016 - TERÇA- FEIRA

Local: ESTÁDIO BEIRA RIO

ENDEREÇO: Avenida Padre Cacique, 891 - Praia de Belas

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 16 anos (12 a 15 anos somente acompanhados dos pais/responsável. Menores de 12 anos não entram.)

REALIZAÇÃO: Hits Entretenimento

Uma Tour: Mercury Concerts

PREÇOS

Inteira

Pista Premium Lote I R$600,00

Pista Premium Lote II R$650,00

Pista Lote I R$300,00

Pista Lote II R$330,00

Pista Lote III R$360,00

Pista Lote IV R$390,00

Camarotes R$700,00

Cadeira Inferior Lote I R$400,00

Cadeira Inferior Lote II R$440,00

Cadeira Inferior Lote III R$470,00

Cadeira Superior Lote I R$190,00

Cadeira Superior Lote II R$220,00

Cadeira Superior Lote III R$250,00

Abertura de vendas pela Internet:

Dia 25 de Julho de 2016 às 22:00h (segunda-feira) - Pré-Venda para o Fã Clube Oficial (para maiores informações consulte: www.gunsnroses.com - A venda será efetuada pela Blueticket - www.blueticket.com.br

Dia 26 de julho de 2016 as 22:00 h (terça-feira) - Abertura de vendas ao Público - www.blueticket.com.br

Ponto de venda sem taxa de serviço: A partir do dia 27 de Julho de 2016.

Hits Shopping Iguatemi (PDV Oficial)

Avenida João Wallig, 1800 - Passo da Areia (2ºAndar em frente ao Itaú) - Porto Alegre/RS

Horário de Funcionamento

- De Segunda a Sábado, das 10:00 às 22:00h

- Domingo das 14:00 as 20:00h

Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito (X1) e Dinheiro

Outros Pontos de venda: Por favor consulte pelo fone 51 4062 1177.

www.blueticket.com.br

SÃO PAULO

Data: 11/11/2016 (sexta-feira)

Local: ALLIANZ PARQUE

ENDEREÇO: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 14 anos. Menores de 14 anos podem entrar acompanhados de pais ou responsável maior de idade.

REALIZAÇÃO: Mercury Concerts

INFORMAÇÕES DE VENDA

Inteira Meia

Pista Premium: R$780,00 R$390,00

Pista Premium PNE R$780,00 R$390,00

Pista: R$390,00 R$195,00

Pista PNE R$390,00 R$195,00

Cadeira Inferior: R$550,00 R$275,00

Cadeira Inferior PNE R$550,00 R$275,00

Cadeira Superior: R$290,00 R$145,00

Abertura de vendas pela Internet:

Dia 26 de Julho de 2016 as 00:01h (de segunda para terça) - Pré-Venda para o Fã Clube Oficial (para maiores informações consulte: www.gunsnroses.com - A venda será efetuada pela Ingresso Rápido - www.ingressorapido.com.br

Dia 27 de julho de 2016 as 00:01h(de terça para quarta) - Abertura de vendas ao Público - www.ingressorapido.com.br

Ponto de venda sem taxa de conveniência: A partir do dia 27 de Julho de 2016 nas bilheterias da Allianz Parque.

ALLIANZ PARQUE

Bilheteria Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Água Branca - SP

Horário de Funcionamento

- Das 10:00 às 19:00 horas.

- Dia do show para vendas e will call a partir das 10:00 horas.

- Dias de jogos do Palmeiras no estádio, a bilheteria não funcionará.

Meia Entrada: Aposentados, Idosos, Estudantes, Professores da rede pública Municipal, Estadual e Federal mediante comprovação.

Formas de Pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa, e Visa Electron.

Nos postos de Vendas:

- Para maiores informações sobre os horários de funcionamento e as formas de pagamento de cada ponto de venda, por favor consulte: https://www.ingressorapido.com.br/PontosVenda.aspx

ATENÇÃO

- Os ingressos serão parcelados em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito

- Os ingressos de estudantes estão limitados a um ingresso por C.P.F.

- NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS FORA DOS PONTOS DE VENDAS OFICIAIS DA INGRESSO RÁPIDO. PARA CONSULTAR OS ENDEREÇOS OFICIAIS VISITE: https://www.ingressorapido.com.br/PontosVenda.aspx

RIO DE JANEIRO

Data: 15 de novembro

Local: local a confirmar

EM BREVE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE PREÇOS E VENDA DE INGRESSOS

CURITIBA

Data: 17/11/2016 - Quinta-Feira

Local: PEDREIRA PAULO LEMINSKI

ENDEREÇO: Rua João Gava, 970 - Curitiba/PR

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 16 anos (12 a 15 anos somente acompanhados dos pais/responsável. Menores de 12 anos não entram.)

REALAIZAÇÃO: Hits Entretenimento

Uma Tour: Mercury Concerts

INFORMAÇÕES DE VENDA

Meia-entrada

Pista Premium Lote 1 R$540,00

Pista Premium Lote 2 R$610,00

Pista Lote 1 R$240,00

Pista Lote 2 R$265,00

Pista Lote 3 R$290,00

Abertura de vendas pela Internet:

Dia 25 de Julho de 2016 as 22:00h (segunda-feira) - Pré-Venda para o Fã Clube Oficial (para maiores informações consulte: www.gunsnroses.com - A venda será efetuada pela Blueticket - www.blueticket.com.br

Dia 26 de julho de 2016 as 22:00 hr. - (terça-feira) - Abertura de vendas ao Público - www.blueticket.com.br

VENDAS DE INGRESSOS - PONTOS DE VENDA

A partir do dia 27 de Julho de 2016.

Multisom Centro Curitiba (Ponto Venda Oficial sem taxa)

Endereço:Marechal Deodoro,222 , Centro Curitiba

Segunda á Sábado: 10:00 as 18:00

Multisom (Com Taxa Serviço)

Palladium Shopping

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 4121, Portão - Loja 2

Segunda á Sábado: 10:00 as 21:00

Domingos e Feriados: 13:00 as 19:00

Blueticket - www.blueticket.com.br

Os ingressos podem ser obtidos através de:

Outros Pontos de Venda: Por favor consulte pelo fone (41) 3517 0019.

Pela Internet: www.blueticket.com.br

Pelo Telefone: (041) 3517-0019

BRASÍLIA

Data: 20/11/2016 - Domingo

Local: ESTÁDIO NACIONAL MANÉ GUARRINCHA

ENDEREÇO: Asa Norte - Brasília

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 16 anos (12 a 15 anos somente acompanhados dos pais/responsável. Menores de 12 anos não entram.)

REALIZAÇÃO: Hits Entretenimento

Uma Tour: Mercury Concerts

INFORMAÇÕES DE VENDA

Meia-entrada

Pista Premium Lote I R$520,00

Pista Premium Lote II R$540,00

Pista Lote I R$300,00

Pista Lote II R$350,00

Camarotes R$600,00

Cadeiras Inferior Lote I R$250,00

Cadeiras Inferior Lote II R$300,00

Cadeira VIP R$400,00

Cadeira Superior Lote I R$180,00

Cadeira Superior Lote II R$210,00

Cadeira Superior Lote III R$230,00

Abertura de vendas pela Internet:

Dia 26 de Julho de 2016 as 00:01h (de segunda para terça) - Pré-Venda para o Fã Clube Oficial (para maiores informações consulte: www.gunsnroses.com - A venda será efetuada pela Eventim - www.eventim.com.br

Dia 27 de julho de 2016 as 00:01h (de terça para quarta) - Abertura de vendas ao Público - www.eventim.com.br

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

A partir do dia 27 de Julho de 2016.

Central de Ingressos:

SCN Quadra 5?Bloco A, 2º Subsolo ?Brasília Shopping ?70715-900 Brasília

Outros Pontos de Venda

Favor consultar: https://www.eventim.com.br/tickets.html?affiliate=BR1&doc=search/ticketAgency&fun=searchoutlet&action=search&isSent=true&agenciesListing=true&sort_by=name1&sort_direction=asc

Pagamentos

Cartões de débito e Cartões de crédito (Visa, Mastecard, Dinners. Amex, Elo)

Atendiento ao cliente (SAC)

Call center com atendimento através do telefone 4003-6860 (cobertura nacional), de segunda a sexta-feira das 11h às 17h. Exceto feriados.

Antendimento online através do facebook EVENTIM Brasil e também pelo

email: atendimento@eventim.com.br

Estadão Conteúdo Ingressos para shows do Guns N' Roses em São Paulo custam até R$ 780

