Ingressos para show do Teatro Mágico estão à venda

A venda dos ingressos do show de lançamento do DVD do Teatro Mágico em Salvador tem início nesta quinta-feira, 6, nos balcões TicketMix. O show, que ainda conta com as apresentações dos grupos Scambo e Cascadura, está marcado para o dia 3 de agosto, no Bahia Café Hall, a partir das 22 horas. As entradas custam R$ 35 (pista) e R$ 70 (camarote Open Bar).

O Teatro Mágico, grupo musical que mistura elementos do teatro e circo à cena musical, vai apresentar ao público o show Recombinando Atos. O novo trabalho traz no repertório quatro músicas inéditas "É Ela", "Todos Enquantos", "Quando a Fé Ruge" e "Perdoando o Adeus", além dos sucessos "Pena", "Amanhã Será" e "O Anjo Mais Velho", entre outras.

adblock ativo