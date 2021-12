Ingressos para show do Simple Plan já estão à venda

Os ingressos para o show que a banda Simple Plan fará no dia 14 de outubro, no Bahia Café Hall, em Salvador, já estão à venda. As entradas variam entre R$ 60 e R$ 125 e podem ser compradas nos postos de venda da rede Ticketmix.

O show em Salvador abrirá a turnê brasileira, que passará por Brasília, no dia 16 de outubro, pelo Rio de Janeiro, no dia 17, e por São Paulo, no dia 18.

A última vez que a banda esteve no país foi para um show no festival SWU, que aconteceu em novembro de 2011, em Paulínia, interior de São Paulo. Na ocasião, o grupo executou hits como "Perfect", "Crazy", "Addicted", "Welcome to My Life" e "When I'm Gone".

O disco mais recente do grupo é Get Your Heart On!, lançado em 2011, com a participação da cantora britânica Natasha Bedingfield e de Rivers Cuomo, vocalista do grupo americano Weezer.

