Ingressos para show do Dire Straits Legacy em Salvador começam a ser vendidos

Estão á vendas os ingressos para o show da banda Dire Straits Legacy que acontecerá dia 06 de abril, na Concha Acústica, em Salvador. Previsto para começar Às 19h, o evento será em comemoração aos 40 anos do grupo.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro Castro Alves, SACs do Shopping Bela Vista e Shopping Barra e no do site Ingresso Rápido.

