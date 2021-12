Ingressos para show de Zizi Possi já estão à venda

Os ingressos para o show da cantora Zizi Possi em Salvador já estão à venda. O evento acontecerá no dia 13 de setembro (sexta-feira), às 21h, no Teatro Castro Alves. O espetáculo Tudo se transformou leva o nome de um samba de Paulinho da Viola e traz no repertório canções inéditas e sucessos da carreira da cantora.

Os ingressos custam R$ 120 (filas A a P), R$ 100 (filas Q a Z) e R$80 (filas Z1 a Z11) e estão disponíveis nas bilheterias do TCA e nos SACs Barra e Iguatemi.

